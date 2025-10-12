عراق، کالعدم بعث پارٹی کے اہم رہنما حشد شعبی کے ہاتھوں گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق میں حشد شعبی نے ایک تازہ ترین سیکیورٹی آپریشن کے دوران عبدالرزاق عودة، جو سابقہ بعث پارٹی کے اہم رہنما تھے، کو گرفتار کر لیا۔
رپورٹ کے مطابق، یہ کارروائی چند ہفتوں تک جاری رہنے والے انٹیلی جنس سرویلنس کے بعد انجام دی گئی۔ عبدالرزاق عودة سابقہ صدامی حکومت کے اہم عناصر میں شامل تھے اور عوام کے خلاف کئی سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔
علاوہ ازیں، اطلاعات ہیں کہ وہ عراق کی سیکیورٹی کے خلاف سرگرمیاں انجام دے رہے تھے اور دیگر بعث پارٹی کے سرکردہ افراد کے ساتھ ملک میں فتنہ انگیزی کے لیے رابطے میں تھے۔
حشد شعبی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں بعث پارٹی کو عراق کو ماضی کے تاریک دور میں واپس لے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔
