روس، ایٹم ایکسپو 2025 میں ایران کی جوہری مصنوعات اور کامیابیوں کے چرچے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روس کے دارالحکومت ماسکو میں جاری ایٹم ایکسپو 2025 میں ایرانی اداره برائے ایٹمی توانائی کے اسٹال نے ایرانی سائنسدانوں کی جدید جوہری کامیابیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے شرکاء کی جانب سے بھرپور توجہ حاصل ہوئی۔
یہ نمائش ورلڈ ایٹم ویک کے تحت 25 تا 28 ستمبر منعقد کی گئی، جس کا افتتاح ایرانی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کی موجودگی میں ہوا۔ ایرانی اسٹال کو ثقافتی نمائش کمپلیکس میں خصوصی مقام دیا گیا، جہاں ایران کی جوہری صنعت کی تازہ ترین کامیابیاں پیش کی گئیں۔
ایران اور میزبان ملک روس کے علاوہ چین، بیلاروس، قازقستان، ازبکستان اور متعدد بین الاقوامی اداروں نے بھی اپنے اسٹالز میں پرامن جوہری توانائی کی صلاحیتیں اجاگر کیں۔
ایرانی اسٹال نمائش کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے اسٹالز میں شامل رہا، جہاں جوہری طب، زراعت، الیکٹرانکس اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق مصنوعات پیش کی گئیں، جو عالمی سطح پر ایران کی سائنسی ترقی کا مظہر ہیں۔
اس کے علاوہ، ایرانی اسٹال پر ریڈیو فارماسیوٹیکلز، ذیابیطس کے زخموں کے علاج کے لیے کولڈ پلازما جیٹ ڈیوائس، مستحکم آئسوٹوپس کے ساتھ ہیوی واٹر کی تیاری، زرعی شعبے میں جوہری صنعت کا استعمال اور امراض کی تشخیص و علاج سے متعلق مصنوعات بھی نمائش کا حصہ تھیں۔
