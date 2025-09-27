بیروت، سید مقاومت شہید نصر اللہ کی پہلی برسی، "لبیک یا حسین" کے نعروں کی گونج+ ویڈیوز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بیروت اور لبنان کے دیگر شہروں میں شہید سید حسن نصراللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی پہلی برسی بھرپور انداز میں منائی جارہی ہے۔
"المنار" کے مطابق، جنوبی بیروت کے علاقے ضاحیہ میں واقع شہید سید حسن نصراللہ کے مزار پر عوام کی بڑی تعداد سید مقاومت اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔
تقریبات میں شریک افراد "لبیک یا نصراللہ" کے نعرے لگا کر اپنی وفاداری اور جذبۂ مقاومت کا اظہار کررہے ہیں۔
حزب اللہ کے زیر اہتمام برسی کی تقریبات مقامی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوئیں۔
دوسری جانب شہید سید ہاشم صفی الدین اور شہید سید عباس الموسوی کے مزار پر بھی اجتماعات ہورہے ہیں۔
تقریبات کے دوران حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے خطاب کریں گے جبکہ سید حسن نصراللہ کی شہادت کے وقت یعنی شام 6:21 بجے پورے لبنان میں ان کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی۔
واضح رہے کہ سید حسن نصراللہ 27 ستمبر 2024 کو اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ضاحیہ جنوبی بیروت میں شہید ہوئے تھے۔
