غزہ میں صحافیوں کے قتل پر عالمی میڈیا کا بلیک آؤٹ، 70 ممالک کے 250 ادارے احتجاج میں شریک

مہر خبررساں ایجنسی نے عالمی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر (RSF) اور عالمی تنظیم آواز (Avaaz) کی اپیل پر 70 ممالک کے 250 میڈیا اداروں نے اپنے فرنٹ پیجز، ویب سائٹس اور نشریات کو بلیک آؤٹ کردیا۔
رپورٹ کے مطابق تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر میڈیا اداروں نے مشترکہ طور پر احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اس اقدام کا مقصد غزہ میں صحافیوں پر بڑھتے حملوں کے خلاف دنیا کی توجہ مبذول کرانا ہے۔
رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، میڈیا کو آزاد رسائی دی جائے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے جانے والے جرائم فوری طور پر روکے جائیں۔
احتجاج میں قطر، فرانس، برطانیہ، جرمنی، فلسطین، جنوبی کوریا، اسپین اور اٹلی سمیت کئی ممالک کے بڑے اخبارات، ٹی وی چینلز اور آن لائن پلیٹ فارمز شامل ہیں۔
اس دوران ٹی وی اور ریڈیو چینلز مشترکہ بیان نشر کریں گے جب کہ ویب سائٹس اپنے ہوم پیجز پر بلیک آؤٹ یا یکجہتی بینرز لگائے گئے۔
اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ دو سال میں اسرائیلی حملوں کے دوران 220 صحافی شہید اور درجنوں زخمی ہوچکے ہیں۔
آپ کا تبصرہ