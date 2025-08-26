کشمیر، محبوبہ مفتی کا سری نگر میں احتجاج، کشمیری قیدیوں کی کشمیر واپسی کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی نے ہندوستان ٹائم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سابق وزیراعلی جموں و کشمیر اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر کے لال چوک میں احتجاج کرتے ہوئے ریاست سے باہر جیلوں میں قید کشمیری قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔
دی ہندو کے مطابق محبوبہ مفتی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کو چاہیے کہ ایک آل پارٹیز کمیٹی تشکیل دیں جو ملک بھر میں مختلف جیلوں میں قید کشمیری قیدیوں سے ملاقات کرے اور ان کے حالات سے آگاہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے مقدمات کی جلد سماعت کے لیے ان کو واپس جموں و کشمیر منتقل کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے اہل خانہ کو بھی آسان رسائی حاصل ہو۔
انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے احتجاج کے دوران انہیں اور ان کے ساتھیوں کو روکا اور ہراساں کیا۔
پی ڈی پی سربراہ نے مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو منصفانہ دفاع اور اہل خانہ سے باقاعدہ ملاقات کی سہولت فراہم کی جائے۔ پارٹی نے ضمانت کو قید پر ترجیح دینے اور عدالتی سماعتوں میں ملزمان کی لازمی موجودگی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔
