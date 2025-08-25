مسلح افواج کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، سینئیر کمانڈر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے نائب کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ایرج مسجدی نے کہا ہے کہ ایرانی افواج کی دفاعی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں اور وہ کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
جنرل ایرج مسجدی نے لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کو امریکی-صہیونی منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یقینا نہ تو لبنان کے عوام اور نہ ہی حزب اللہ اس منصوبے کو قبول کرے گی، اور یہ کبھی عملی نہیں ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مقاومت کے ہتھیار لبنان کے عوام کے دفاع کے لیے ہیں تاکہ وہ اس زمین پر صہیونی جارحیت کا مقابلہ کر سکیں۔ غیر مسلح کرنے کا مسئلہ نیا نہیں، لیکن یہ ہرگز قابل عمل نہیں ہے۔
12 روزہ جنگ کے بعد مسلح افواج کی تیاری کے حوالے سے مسجدی نے خبردار کیا کہ اگر دشمن کسی بھی جارحیت کا ارادہ کرے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج مکمل تیاری اور بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیں گی۔
انہوں نے کہا کہ ہماری افواج کی دفاعی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں، اور وہ کسی بھی خطرے کے جواب کے لیے تیار ہیں۔
