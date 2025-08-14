رہنما حماس کا یمن کے وزیر خارجہ کو خط، فلسطینی جدوجہد کی حمایت پر اظہار تشکر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے اعلی رہنما خلیل الحیہ نے یمنی عوام اور قیادت کو ایک اہم مکتوب ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کی حمایت، قربانیوں اور استقامت پر یمن کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔
یہ خط حماس کے نمائندے معاذ ابو شمالہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں وزیر خارجہ جمال عامر کو باضابطہ طور پر پیش کیا۔
خلیل الحیہ نے خط میں لکھا ہے کہ ہم یمنی قیادت اور عوام کی استقامت اور راہ خدا میں پائیداری کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ مسئلہ فلسطین کی حمایت میں کیا ہے، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حماس اور پورا فلسطینی عوام، یمن کی حمایت اور سید عبدالملک الحوثی کگ کردار کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔
رہبر حماس نے یمن کے حالیہ اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ یمنی قوم کی حمایت صرف نعرے نہیں رہی بلکہ وہ میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے صہیونی دشمن کے قلب کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اسرائیل کے خلاف چوتھے مرحلے کی بحری ناکہ بندی تک جا پہنچی ہے۔
خط میں خلیل الحیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے دل صدمے سے لبریز ہیں، لیکن ہم اللہ تعالی کے وعدے، اپنے مؤمن اور مجاہد بندوں کی فتح، اور غاصب صہیونی حکومت کی جلد اور یقینی تباہی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔
