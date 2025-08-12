صحافیوں کے قتل پر مغربی خاموشی شرمناک اور تکلیف دہ ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے فلسطینی صحافیوں کے قتل پر اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں کسی طاقت کی علامت نہیں بلکہ ایک منفور اور عالمی سطح پر تنہائی میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔
عراقچی نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اسرائیل نے متعدد معروف اور معتبر فلسطینی صحافیوں کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے۔ کیا یہ طاقت کی علامت ہے؟ یا یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ حکومت اب عالمی سطح پر تنہائی اور زوال کی طرف گامزن ہے؟
انہوں نے انسانی حقوق اور آزادی بیان کا دم بھرنے والے مغربی ممالک کی خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک صہیونی حکومت کی حمایت میں اندھے ہوچکے ہیں اور بے شرمی کی تمام حدود پار چکے ہیں۔
