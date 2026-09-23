جنگی جرائم پر عالمی خاموشی تشویشناک ہے، مشیر رہبر انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ایران میں آج نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن میناب کے شجرۂ طیبہ پرائمری اسکول میں 120 نشستیں خالی رہیں گی۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی مشن کے مطابق اس واقعے کو جنگی جرم قرار دینے کے لیے ’’معقول شواہد‘‘ موجود ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور جواب دہی کس سے ہوگی؟
ولایتی نے مزید کہا کہ بعض خاموشیاں صرف ایک بار نہیں دہرائی جاتیں بلکہ رفتہ رفتہ معمول بن جاتی ہیں۔
آپ کا تبصرہ