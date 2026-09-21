اوآنا کی 65ویں سالگرہ کی تقریب کا ماسکو میں آغاز؛ علاقائی میڈیا کا مستقبل زیرِ بحث

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یہ اجلاس روس کی خبررساں ایجنسی تاس کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے، جو اس وقت اوآنا کی سربراہی کر رہی ہے۔ اجلاس میں مختلف ممالک سے اس یونین کی رکن خبررساں ایجنسیوں کے نمائندے شریک ہیں۔
اجلاس کے مرکزی حصے میں «اوآنا: 65 سال کا تجربہ؛ پائیدار میڈیا سوسائٹی کی تشکیل اور خطے کے اطلاعاتی مستقبل کی تشکیل میں تنظیم کا کردار» کے عنوان سے عمومی نشست منعقد ہوگی، جس میں میڈیا تعاون کو مضبوط بنانے اور ایشیاء و بحرالکاہل کے اطلاعاتی مستقبل کی تشکیل میں اوآنا کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔
اس موقع پر تین خصوصی نشستیں ہوں گی جن میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ کا مقابلہ، میڈیا اور مصنوعی ذہانت، جبکہ مواد کے معیار اور پیشہ ورانہ معیارات برقرار رکھنے کے طریقوں پر گفتگو کی جائے گی۔
«غلط معلومات اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے طریقۂ کار» کے عنوان سے پہلی خصوصی نشست میں مہر خبررساں ایجنسی کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد مہدی رحمتی بھی مختلف ممالک کی خبررساں ایجنسیوں کے نمائندوں کے ہمراہ جعلی خبروں اور غلط معلومات سے نمٹنے کے طریقوں کا جائزہ لیں گے۔
اس نشست میں میڈیا میں مصنوعی ذہانت کے استعمال، ڈیجیٹل دور میں اس کے اخلاقی پہلوؤں اور تقاضوں، نیز خبررساں ایجنسیوں میں مواد کے معیار کو بہتر بنانے اور پیشہ ورانہ معیارات برقرار رکھنے کے طریقوں پر بھی غور کیا جائے گا۔
خبررساں ایجنسی تاس کے مطابق، روسی وزیرِ خارجہ سرگئی لاوروف بھی اس اجلاس سے ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب کریں گے۔
کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف، روسی وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا، روسی ریاستی دوما کی بین الاقوامی امور کی کمیٹی کے چیئرمین لیونید سلوتسکی، عالمی فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک (GFCN) کے سربراہ ولادیمیر تاباک اور تاس کے منیجنگ ڈائریکٹر و اوآنا کے سربراہ آندرے کونداشوف بھی اس تقریب میں شریک ہوں گے۔
مرکزی پروگرام کے موقع پر ایشیاء و بحرالکاہل کی خبررساں ایجنسیوں کی یونین اور عالمی فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک کے درمیان تعاون کی ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔
ایران کی نمائندگی کے لیے مہر خبررساں ایجنسی کے متعدد مدیران اور نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔
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