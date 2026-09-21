پاکستانی وزیر داخلہ ایران روانہ، اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات، سرحدی تعاون، علاقائی صورتحال، سکیورٹی امور اور باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سفارتی تعاون کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں روابط کو مزید مستحکم بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔
فریقین خطے میں امن و استحکام، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور باہمی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی اپنے مؤقف کا تبادلہ کریں گے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کے تسلسل کے تناظر میں اس دورے کو دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
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