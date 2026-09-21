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21 ستمبر، 2026، 8:25 AM

ٹرمپ اور نیتن یاہو کا انجام بھی صدام جیسا ہوگا، جنرل رمضان شریف

ٹرمپ اور نیتن یاہو کا انجام بھی صدام جیسا ہوگا، جنرل رمضان شریف

سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ کے مشیر بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور ان کے حامیوں کا انجام بھی سابق عراقی صدر صدام حسین اور ان کی بعث پارٹی جیسا ہوگا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رمضان شریف نے بیرونی جارحیت کے مقابلے میں ایرانی عوام اور مسلح افواج کی استقامت کو سراہا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ 205 شبوں کے دوران عوام کی مسلسل اور پُرعزم موجودگی ملک اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، جس نے دشمن کے منصوبوں اور اندازوں کو ناکام بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔

رمضان شریف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے غلط اندازوں کی بنیاد پر جنگوں کا آغاز کیا اور تاریخی حقائق کو تسلیم کرنے سے گریز کیا، تاہم صدام حسین اور بعث پارٹی کا انجام بالآخر ٹرمپ، نیتن یاہو اور ان کے حامیوں کا بھی منتظر ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 47 برس بعد بھی ایرانی قوم دشمن کی مختلف سازشوں کا سامنا کرتی رہی ہے، لیکن مخالفین کے فتح کے دعوؤں کے باوجود ہمیشہ ثابت قدم رہی۔

آئی آر جی سی کے مشیر نے مزید کہا کہ "استکباری محاذ اس حقیقت کو بخوبی سمجھ چکا ہے کہ یہ بہادر قوم اپنی ثقافت، مذہب، تہذیب اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی درخشاں تاریخ پر بھروسہ کرتے ہوئے کبھی بھی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔"

News ID 1941534

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