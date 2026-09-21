امریکہ اپنے ظاہر کے برعکس کمزور اور خطرے سے دوچار ہے، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے امریکی بینکاری گروپ جے پی مورگن کی ایک رپورٹ کے ساتھ معروف انٹرنیٹ میم ’’شرودینگر کے برتن‘‘ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے یہ صورتحال بالکل شرودینگر کے تضاد جیسی ہے؛ امریکی سلطنت بھی اسی شرودینگر کی کابینہ کی مانند ہے، جس میں برتن گرنے کے مرحلے میں ہیں۔ بظاہر وہ اپنی بالادستی اور برتر طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن حقیقت میں مکمل طور پر کمزور اور خطرے سے دوچار ہے اور بغیر کسی نتیجے اور قیمت کے ایران کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ناممکن ہے۔
انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس آخری مرحلے کے کھیل کی کسی بھی ماڈل کے ذریعے پیش گوئی یا شبیہ سازی ممکن نہیں۔ آخرکار اس کابینہ کا دروازہ کھلے گا اور ایران کا ہاتھ پہلے ہی دروازے کے دستے پر ہے اور وہ صورتحال کو کنٹرول کر رہا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکی بینکاری گروپ جے پی مورگن نے تیل کی منڈی کے بارے میں اپنی ہفتہ وار پیش گوئی کی رپورٹ کا آغاز ایک غیر متوقع جملے سے کیا: ایران کے ساتھ تنازع شروع ہونے کے بعد پہلی بار ہمارے پاس کوئی بنیادی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ ہم واقعی نہیں جانتے کہ اس صورتحال کے انجام کی ماڈلنگ اور پیش گوئی کس طرح کی جائے۔
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