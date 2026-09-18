ایران کی عزت و سربلندی کے تحفظ کے لیے اتحاد و یکجہتی ضروری، پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج ’’ایران کے 313 ہزار جان فدائیوں‘‘ کی فوجی مشق میں شرکت کی اور شرکاء کی قومی یکجہتی، اتحاد اور وفاداری کے شاندار مظاہرے کو سراہا۔
ایرانی صدر نے اس عوامی اجتماع میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی وسیع شرکت کو ایرانی قوم اور ایران کے درمیان گہرے تعلق اور ملک کی عزت، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی اقتدار کے تحفظ کے لیے اجتماعی عزم کی واضح علامت قرار دیا اور اس مشق میں عوام کی ذمہ دارانہ اور شعوری شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
ڈاکٹر پزشکیان نے ’’ایران کے جان فدائیوں‘‘ کی مشق میں شریک افراد کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے عوام کی شرکت کو قومی ذمہ داری اور ایران کی سرزمین سے ان کی وابستگی کا مظہر قرار دیا اور کہا کہ ایران تمام ایرانیوں کا ملک ہے، لہٰذا اس کی عزت و سربلندی کے تحفظ کے لیے اتحاد، یکجہتی اور سب کی اجتماعی شرکت ضروری ہے۔
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