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14 ستمبر، 2026، 11:47 PM

برینٹ خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی 

برینٹ خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی 

آج کی تجارت میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں 3.73 فیصد اضافہ ہو کر فی بیرل تیل کی قیمت 108 ڈالر 47 سینٹ تک پہنچ گئی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آئل پرائس ویب سائٹ پر جاری اعداد و شمار کی بنیاد پر نومبر کے معاہدے کے لیے برینٹ خام تیل کی قیمت میں گزشتہ درج شدہ قیمت کے مقابلے میں 3 ڈالر 90 سینٹ کا اضافہ ہوا اور یہ 108.47 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔

آج کی تجارت میں برینٹ کی قیمت میں 3.73 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ تجارتی چارٹ کا رجحان بھی حالیہ دنوں میں اس خام تیل کی قیمت میں اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔

اسی طرح، ان اعداد و شمار کے مطابق، ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمت بھی 3.55 فیصد اضافے کے ساتھ 103 ڈالر 60 سینٹ فی بیرل تک پہنچ گئی۔

News ID 1941363

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