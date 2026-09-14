ایران، تیل و گیس صنعت کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ اہم کیٹالسٹس متعارف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل صنعتوں کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ دو اہم اسٹریٹجک کیٹالسٹس متعارف کرا دیے ہیں، جن کا مقصد غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کرنا اور ملک پر عائد پابندیوں کے اثرات پر قابو پانا ہے۔
یہ کیٹالسٹس غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کرنے اور پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والی درآمدی مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
یہ دونوں مصنوعات سرو آئل اینڈ گیس انڈسٹریز ڈویلپمنٹ میں متعارف کرائی گئیں۔ ان میں کرومیم فری ہائی ٹمپریچر شفٹ کیٹالسٹ اور میڈیم ٹمپریچر شفٹ کیٹالسٹ شامل ہیں۔
یہ کیٹالسٹس ہائیڈروجن اور سنتھیسس گیس کی پیداوار سمیت اہم صنعتی عمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی کردار کاربن مونو آکسائیڈ کو تبدیل کرنے اور گیس کی ترکیب کو اگلے مراحل کے لیے موزوں بنانے میں ہوتا ہے۔ واٹر گیس شفٹ کے عمل میں کاربن مونو آکسائیڈ بھاپ کے ساتھ ردعمل کرکے ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرتا ہے۔
ہائی اور میڈیم ٹمپریچر شفٹ کیٹالسٹس ہائیڈروجن، امونیا، میتھانول اور سنتھیسس گیس کی پیداوار کے یونٹس کے علاوہ ریفائننگ اور پیٹروکیمیکل صنعت کے بعض حصوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔
ان کیٹالسٹس کی مقامی تیاری ایران کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پابندیوں اور غیر ملکی ٹیکنالوجی و آلات تک محدود رسائی نے سپلائی چین کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔
نئے متعارف کرائے گئے کیٹالسٹس میں ایک کرومیم فری ہائی ٹمپریچر شفٹ کیٹالسٹ ہے۔ روایتی ہائی ٹمپریچر شفٹ کیٹالسٹس میں کرومیم مرکبات شامل ہوسکتے ہیں، جبکہ کرومیم کو فارمولے سے نکالنے سے کرومیم پر مشتمل مواد کی ہینڈلنگ اور انتظام سے متعلق خدشات کم ہوسکتے ہیں اور زیادہ محفوظ کیٹالسٹ کی تیاری کی جانب پیش رفت ہوتی ہے۔
دوسرا کیٹالسٹ میڈیم ٹمپریچر حالات میں کاربن مونو آکسائیڈ کی تبدیلی کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
تیار کنندگان کے مطابق ایسے کیٹالسٹس کی مقامی تیاری صرف درآمدی مصنوعات کا متبادل فراہم کرنے تک محدود نہیں بلکہ سپلائی چین کو مختصر کرنے، زرمبادلہ کے اخراجات کم کرنے اور پابندیوں و درآمدی رکاوٹوں کے اثرات محدود کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔
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