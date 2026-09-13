کینیڈا کے یورپ سے بند دروازوں کے پیچھے مذاکرات؛ کارنی ٹرمپ سے دور ہونے لگے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے اوٹاوا کو یورپی یونین کا ایسوسی ایٹ رکن بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ اقدام امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا کے یورپ کی جانب جھکاؤ کو تیز کرسکتا ہے۔
ایسوسی ایٹ رکن سے مراد ایسا ملک ہے جو یورپی یونین کا مکمل رکن نہ ہو، تاہم یونین کے اقتصادی اور سیاسی ڈھانچے کے بعض حصوں میں تعاون کرسکتا ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، کارنی نے ایک ہنگامی اتحاد کے ذریعے کینیڈا کی یورپ کی جانب پیش قدمی تیز کر دی ہے اور یورپی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ کینیڈا کو یورپی یونین میں ایسوسی ایٹ رکن کا نیا درجہ دیا جائے۔
کارنی نے گزشتہ چند ماہ کے دوران فرانس اور برطانیہ سمیت یورپ کے اہم رہنماؤں کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے مذاکرات بھی کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین نے اس تجویز کا خیرمقدم کیا ہے۔
دونوں فریق دفاعی صنعت، توانائی، مصنوعی ذہانت اور کان کنی کے شعبوں میں 21 ٹریلین ڈالر مالیت کی یورپی منڈی سے کینیڈا کے رابطے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
یورپ اور کینیڈا کے درمیان زیر سمندر کیبلز بچھانے، مشترکہ ڈیٹا مراکز اور سیٹلائٹ نیٹ ورک قائم کرنے کے علاوہ امریکہ سے ہٹ کر کینیڈا کی گیس یورپ کو برآمد کرنے کے امکانات پر بھی بات چیت جاری ہے۔
ممکن ہے کہ یورپی یونین کینیڈا سے اپنے بجٹ میں حصہ ڈالنے اور اپنی داخلی تنصیبات کے لیے کینیڈین سرزمین پر اڈے قائم کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کرے۔
واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ کسٹم ٹیرف کے باعث کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔
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