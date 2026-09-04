روس کا یوکرائنی سکیورٹی سروس کے سربراہ کے دفتر پر ڈرون حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یوکرائنی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ایک روسی جیٹ ڈرون نے براہِ راست کیف میں یوکرائن کی سکیورٹی سروس کے سربراہ الیگزینڈر بوکلاد کے دفتر کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے وقت مذکورہ عہدیدار دفتر میں موجود نہیں تھے۔
زیلنسکی نے بتایا کہ حملے کے بعد امدادی کارکن موقع پر پہنچ گئے۔ کیف کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں۔
یوکرائنی میڈیا نے زیلنسکی کے حوالے سے زور دے کر کہا ہے کہ روسی حملے کا ہدف دارالحکومت میں یوکرائن کی سکیورٹی سروس کا ہیڈکوارٹر تھا۔
ذرائعِ ابلاغ نے حملے سے ہونے والے نقصانات یا جانی نقصان کی مزید تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔
یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب روس کی جانب سے جاری ’’خصوصی فوجی آپریشن‘‘ کے تحت پورے یوکرائن میں سکیورٹی اور فوجی اہداف کے خلاف فوجی کاروائیوں میں شدت آگئی ہے۔
روس کی جانب سے ان حملوں کا مقصد سپلائی چین اور اہم بنیادی ڈھانچے کو متاثر کرنا بتایا گیا ہے۔
ان ذرائعِ ابلاغ کے مطابق، کییف کے اقدامات کے نتیجے میں یوکرائن کی معیشت کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ تقریباً مکمل طور پر مفلوج ہوچکی ہے۔
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