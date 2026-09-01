امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل ہی تنازع کے حل کا راستہ ہے، اسحاق ڈار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جون 2026 میں دستخط کی گئی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مخلصانہ عمل درآمد، امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے حل کے لیے اب بھی واحد راستہ ہے۔
اسحاق ڈار نے یہ بیان کرغزستان کے دارالحکومت بشکک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے دوران دیا۔
ملاقات میں اسحاق ڈار اور عباس عراقچی نے علاقائی کشیدگی کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان مسلسل رابطوں اور باہمی مشاورت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
پاکستانی وزارت خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی، جس میں دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ پورے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کا عمل جاری رکھنا ضروری ہے۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق، انہوں نے تاکید کی کہ جون 2026 کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر تنازع کے دونوں فریقوں کی جانب سے مخلصانہ عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔
اس ملاقات کا انعقاد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوا، جہاں علاقائی رہنما اور اعلیٰ حکام سلامتی، اقتصادی تعاون اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے تھے۔
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