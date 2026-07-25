ایران خطے میں اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے پُرعزم ہے، سید عباس عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات اور گفتگو کی۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی، تجارتی، نقل و حمل اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون، نیز بین الاقوامی تنظیموں اور کثیرالجہتی و علاقائی فورمز، بالخصوص شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس کے دائرہ کار میں باہمی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والی مفاہمتوں پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے مغربی ایشیا کی تازہ صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ اس دوران امریکی حکومت کی جانب سے اسلام آباد مفاہمت کی مبینہ خلاف ورزی اور خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
سید عباس عراقچی نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کی روس کی جانب سے مذمت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز میں موجودہ عدم استحکام ایران کے خلاف امریکی جارحیت کا براہِ راست نتیجہ ہے۔
انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی مفاہمتی کوششوں میں ایران کی نیک نیتی کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سفارت کاری کے ساتھ ساتھ اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے پُرعزم ہے اور آبنائے ہرمز کو ایران کی قومی سلامتی کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت سے متعلق روس کے مؤقف کو دہراتے ہوئے خطے کے ممالک کی شراکت سے ایک مؤثر علاقائی سلامتی نظام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کی روسی آمادگی کا اظہار کیا۔
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