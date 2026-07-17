بحرین اور کویت میں امریکی فوجی مراکز پر ایرانی آرمی کے ڈرون حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی آرمی کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحرین اور کویت میں واقع امریکی فوجی مراکز پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق، فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ "صاعقہ" آپریشن کے گیارہویں مرحلے میں بحرین کے الصخیر فوجی اڈے پر موجود امریکی فوج کے ہیلی کاپٹروں اور P-8 جاسوس طیاروں کے مقام کو آرش خودکش ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے ایران میں شہری بنیادی ڈھانچے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے مزید کہا کہ ملک کی سلامتی اور خودمختاری اس کی سرخ لکیر ہے اور کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
ایک علیحدہ بیان میں ایرانی آرمی نے کہا کہ "صاعقہ" آپریشن کے بارہویں مرحلے کے دوران کویت میں امریکی فوج کے لاجسٹک سپورٹ مراکز اور وہاں تعینات اہلکاروں کے مقامات کو بھی آرش خودکش ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔
بیان کے مطابق، یہ حملے حالیہ واقعات اور ایرانی شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیے گئے، جبکہ فوج نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوامی حمایت، عسکری تیاری اور تجربے کی بنیاد پر ایران ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔
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