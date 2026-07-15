اسرائیل زوال کا شکار ہے، ادارے تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں، صہیونی صحافی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی صحافی اور تجزیہ کار نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اندرونی بحرانوں، سیاسی اختلافات اور سیکیورٹی چیلنجز کے باعث زوال کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اپنی حکومتی پالیسیوں پر گرفت کھوچکے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق عبرانی اخبار معاریو میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں صہیونی مصنف آوی اشکنازی نے لکھا کہ بنیامین نتن یاہو موجودہ صورتحال پر اپنا کنٹرول کھو چکے ہیں۔
اشکنازی نے خبردار کیا کہ موجودہ کابینہ کی پالیسیاں اسرائیلی سیکیورٹی اور سیاسی اداروں کو کمزور کر رہی ہیں اور یہ صورتحال ریاستی ڈھانچے کے زوال کی طرف لے جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں جاری حالات اسرائیلی حکومتی اداروں کے خاتمے، سیکیورٹی کے فقدان اور اقدار کے بحران سے کم نہیں ہیں۔
صہیونی صحافی نے مزید لکھا ہے کہ اگر اسرائیلی کابینہ کو ایک انسان تصور کیا جائے تو اس کی موجودہ حالت ایسی ہے کہ اسے جسمانی زوال کے باعث کسی اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل کرنا پڑے۔
اشکنازی نے الزام لگایا کہ صہیونی حکومت اسرائیل کے بنیادی ریاستی ستونوں، جن میں فوج، سیکیورٹی ادارے، عدلیہ اور میڈیا شامل ہیں، کو نظر انداز کر رہی ہے۔
انہوں نے تلمودی مدارس کے طلبہ کو لازمی فوجی سروس سے استثنیٰ دینے کے معاملے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامیر اس کے ممکنہ نقصانات سے خبردار کر چکے ہیں۔
اشکنازی نے اسرائیل میں سیکیورٹی معاملات کے انتظام میں موجود انتشار پر بھی تنقید کی اور وزیر ٹرانسپورٹ میری ریگیو کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کے تحت امریکی ایندھن بردار طیاروں کو بن گوریون ایئرپورٹ پر اترنے سے روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔
انہوں نے اسرائیلی کابینہ کے اندر زخمی فوجیوں کی بحالی اور جنگی نقصانات کے ازالے کے بجٹ پر جاری اختلافات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ اختلافات ایسے وقت میں بڑھ رہے ہیں جب اسرائیل کئی محاذوں پر جنگی صورتحال سے دوچار ہے۔
اشکنازی نے اپنے مضمون کے اختتام پر خبردار کیا کہ اسرائیل اس وقت بے مثال سیکیورٹی اور اخلاقی زوال کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ