ایران کے ساتھ مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتا، مفاہمتی یادداشت ختم ہوچکی ہے، ٹرمپ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایران کے ساتھ مزید تعامل یا بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور ان کے خیال میں ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔
تفصیلات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن پر ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران بارہا رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، نے واضح طور پر کہا کہ وہ اب ایران کے ساتھ کسی قسم کا تعامل نہیں چاہتے۔
ٹرمپ نے ایک بار پھر ایرانی حکام کے خلاف سخت اور غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے دعوی کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت اب ختم ہو چکی ہے۔
انہوں نے یہ بھی دعوی کیا کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ انہیں استعمال کرتا۔ وہ ایران کے ساتھ بات چیت میں بہت زیادہ وقت ضائع کرچکے ہیں، اس لیے اب مزید مذاکرات کے خواہاں نہیں ہیں۔
اپنے بیان میں ٹرمپ نے نیٹو کے رکن ممالک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس اتحاد نے ہر چیز مفت میں حاصل کی ہے۔
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