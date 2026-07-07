ایرانی عوام سے احترام سے بات کرو، ورنہ جواب بھی اسی زبان میں ملے گا، ذوالقدر کا ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی عوام کو دی گئی دھمکیوں پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے عوام سے احترام کے ساتھ بات کرو، ورنہ جواب بھی اسی زبان میں دیا جائے گا۔
تفصیلات کے مطابق محمد باقر ذوالقدر نے پیر کی شب اپنے بیان میں کہا کہ وہ امریکی صدر سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ 250 سالہ تاریخ رکھنے والے ایک بے بنیاد ملک کے صدر کی حیثیت سے ہزاروں سال قدیم ایرانی تہذیب کو مٹانے کی بات کر چکے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ صرف شکست، بے بسی اور مذاکرات و جنگ بندی کی درخواست کی صورت میں نکلا۔
انہوں نے کہا کہ آج ایک بار پھر امریکی صدر نے 91 ملین ایرانیوں کو دھمکی دی ہے، حالانکہ ایرانی قوم دھمکیوں کی زبان سے ناواقف نہیں بلکہ اس کے سامنے کبھی جھکتی نہیں۔
ذوالقدر نے زور دے کر کہا کہ ایران کے عوام سے احترام کے ساتھ بات کی جائے، بصورت دیگر ایران ایسا جواب دے گا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
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