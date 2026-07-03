  1. ایران
3 جولائی، 2026، 6:54 PM

ایران اور ایرانی دشمن کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کریں گے، جنرل وحیدی

ایران اور ایرانی دشمن کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کریں گے، جنرل وحیدی

جنرل احمد وحیدی نے کہا کہ شہید رہبر انقلاب ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور دشمن جان لے کہ ایران کی سرزمین اور ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شہید رہبر انقلاب کے جسد مطہر سے الوداعی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل احمد وحیدی نے کہا کہ ایرانی قوم کا اپنے شہید رہبر کے افکار اور اہداف سے رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اپنے رہبر سے جدا نہیں ہوں گے۔ وہ ہمارے دلوں، روحوں اور فکر میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی یاد ایران، امت اسلامیہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ باقی رہے گی۔

جنرل وحیدی نے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس قوم کے دشمنوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ سرزمین اور یہ قوم کبھی سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ دشمن یہ بھی جان لے کہ ہمارے شہید امام کا پاکیزہ خون اسلام کی عالمی کامیابیوں میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا۔

انہوں نے تاکید کی کہ جو لوگ ایرانی قوم کو جھکانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی یہ خواہش اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے، کیونکہ یہ قوم اپنے شہدا کے پاک خون کی برکت سے ہر روز مزید مضبوط، متحد اور سربلند ہوتی جائے گی۔

News ID 1940120

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