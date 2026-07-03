رہبر شہید کی تشییع و تعزیتی تقریبات میں 100 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت کی شرکت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر شہیدِ انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ایؒ کے جسد خاکی کو جمعہ کی صبح تہران کے عظیم مصلیٰ منتقل کر دیا گیا، جہاں دو روزہ عوامی الوداعی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔
ان کے جسد خاکی کے ساتھ ان کے شہید رفقاء کے اجساد بھی مصلیٰ کے مرکزی شبستان میں رکھے گئے ہیں تاکہ عوام اور مہمان شخصیات خراج عقیدت پیش کر سکیں۔
انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے مذہبی و ثقافتی رہنما ابتدائی بین الاقوامی شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے حاضری دی، جبکہ ایران کی تسلیم شدہ مذہبی اقلیتوں کے نمائندوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔
روس، چین، پاکستان، بھارت، جارجیا اور کیوبا سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام، پارلیمانی وفود، مذہبی شخصیات اور سرکاری نمائندے تشییع و تعزیتی تقریبات میں شرکت کے لیے ایران پہنچ چکے ہیں۔
عوامی الوداعی مراسم سے قبل جمعرات کی شام ایک خصوصی تعزیتی تقریب منعقد ہوئی جس میں حالیہ جنگ کے شہداء کے اہلِ خانہ اور رہبر شہید کے دفتر کے کارکنان کے اہلِ خانہ نے شرکت کی۔
مسعود پزشکیان نے ایرانی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نسلی، مذہبی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر رہبر شہید کی تشییع میں بھرپور شرکت کریں اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔
ایرانی حکام کے مطابق لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد کی شرکت متوقع ہے، جبکہ بعض اندازوں کے مطابق 15 سے 20 ملین سوگوار ان تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں۔
بیلاروس کی ایوان نمائندگان کے اسپیکر ایگور سرگینکو اپنے وفد کے ہمراہ شہید رہبر کے جسد مطہر کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران کی مصلائے امام خمینی پہنچے۔
آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان نے شہید رہبر انقلاب اسلامی کے جسد مطہر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
جمہوریہ آذربائیجان کی پارلیمنٹ کی اسپیکر صاحبہ غفاروا اپنے وفد کے ہمراہ شہید رہبر کے جسد مطہر کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران کی مصلائے امام خمینی پہنچیں۔
عراق کے پارلیمانی اسپیکر ہیبت الحلبوسی نے شہید رہبر انقلابِ اسلامی کے جسد مطہر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ترکمانستان کے قومی رہنما قربانقلی بردی محمداف شہید رہبر کے جسد مطہر کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران کی مصلائے امام خمینی پہنچے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے۔
امام خمینیؒ کے لواحقین نے شہید رہبر انقلاب اسلامی کے جسد مطہر کو خراجِع قیدت پیش کیا۔
تینوں ایرانی ریاستی اداروں کے سربراہان اور حکومت کے اعلی حکام نے تہران کی مصلائے امام خمینی میں شہید رہبرِ انقلابِ اسلامی کے جسد مطہر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
قطر کی مجلسِ شوری کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے۔
پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے۔
پاکستانی وفد شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گیا۔
تاجیکستان کے صدر امام علی رحمان اور ان کے وفد نے شہید امام خامنہ ای کے جسد خاکی کے سامنے ادائے احترام کیا۔
ازبکستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نورالدین اسماعیل اف اور ان کے وفد نے شہید امام خامنہ ای کے جسد خاکی کے سامنے ادائے احترام کیا۔
آپ کا تبصرہ