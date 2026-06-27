زہران ممدانی امریکہ میں نئی سیاسی جماعت کھڑی کر دی، فاکس نیوز

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فاکس نیوز نے دعوی کیا ہے کہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی میں گہرے ہوتے اختلافات اور کمزور ہوتی داخلی یکجہتی کے پس منظر میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی تیزی سے ایک بااثر سیاسی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی دائیں بازو کے حلقے اس جماعت کو امریکا مخالف اور اسرائیل مخالف جماعت قرار دیتے ہیں۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے کہ گزشتہ منگل کو نیویارک میں ہونے والے ڈیموکریٹک پارٹی کے داخلی انتخابات میں زہران ممدانی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے کانگریس کی متعدد نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے آٹھ سالہ دور حکومت کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کوئی نمایاں سیاسی کامیابی حاصل نہ کر سکی، جس کے نتیجے میں 2010، 2014 اور 2016 کے سیاسی ادوار میں وفاقی، ریاستی اور مقامی سطح پر ڈیموکریٹک پارٹی نوجوان قیادت کی ایک پوری نسل سے محروم ہوگئی۔
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