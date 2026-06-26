  1. دنیا
26 جون، 2026، 12:22 PM

شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر عاشورائے حسینی کی مرکزی عزاداری، عوام کی بھرپور شرکت+تصاویر

شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر عاشورائے حسینی کی مرکزی عزاداری، عوام کی بھرپور شرکت+تصاویر

لبنان میں شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر عاشوراء حسینی کی مرکزی مجلس و عزاداری کا آغاز ہوگیا، جہاں ہزاروں عزاداروں کی بھرپور شرکت کے ساتھ سخت سکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان میں عاشوراء حسینی کی مرکزی عزاداری کا آغاز شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر ہوگیا۔ اس موقع پر ملک بھر سے آنے والے ہزاروں عزاداروں نے بھرپور شرکت کی۔

تقریب کے دوران مزار کی جانب جانے والے تمام راستوں پر عاشورائی نعرے گونجتے رہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لبنان کی سول ڈیفنس اور حزب اللہ کے طبی و امدادی اداروں کی ٹیمیں موقع پر موجود رہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار، بیروت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ملحقہ علاقوں کی جانب جانے والے راستوں پر سخت سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔

شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر عاشورائے حسینی کی مرکزی عزاداری، عوام کی بھرپور شرکت+تصاویر

ادھر بیروت کے دیگر علاقوں ضاحیہ اور جنوبی لبنان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھی عاشوراء حسینی کی مجالس اور عزاداری بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہے۔

شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر عاشورائے حسینی کی مرکزی عزاداری، عوام کی بھرپور شرکت+تصاویر

شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر عاشورائے حسینی کی مرکزی عزاداری، عوام کی بھرپور شرکت+تصاویر

News ID 1939996

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو