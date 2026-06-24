  1. دنیا
24 جون، 2026، 11:40 AM

لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور واشنگٹن میں شروع

لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور واشنگٹن میں شروع

لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی اور سیاسی امور پر مشتمل مذاکرات کا پانچواں دور امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں شروع ہو گیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور منگل کے روز واشنگٹن ڈی سی میں شروع ہوا۔

رپورٹ کے مطابق مذاکرات امریکی وزارتِ خارجہ کے ہیڈکوارٹر میں ہو رہے ہیں، جہاں فریقین سیکیورٹی اور سیاسی معاملات پر تبادلۂ خیال کر رہے ہیں۔

تاحال مذاکرات کے ایجنڈے، شرکاء یا زیرِ بحث اہم نکات کے حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔

امریکی وزارتِ خارجہ نے گزشتہ جمعہ اعلان کیا تھا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہِ راست مذاکرات کا نیا دور 23 سے 25 جون تک واشنگٹن میں منعقد ہوگا۔

News ID 1939949

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