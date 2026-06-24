ایران۔امریکہ مذاکرات: روس نے ہر ممکن مدد کی پیشکش کر دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا ہے کہ روس ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حصول کے لیے ہر ممکن حد تک عملی تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
ریابکوف نے منگل کے روز کہا کہ ہم اپنے ایرانی شراکت داروں کے لیے اس معاہدے کے حصول میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں اور ماضی کی طرح اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے، ضرورت پڑنے پر عملی اقدامات کے ذریعے بھی، ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ روس تمام اہم امور پر ایران کے ساتھ نجی سطح پر مسلسل مشاورت کر رہا ہے اور تہران و واشنگٹن کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت سے پوری طرح آگاہ ہے۔
ریابکوف نے کہا ہم مسلسل ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ مذاکرات میں حاصل ہونے والی کسی بھی پیش رفت نے ہمیں حیران نہیں کیا، کیونکہ ہم تمام معاملات پر ان سے مسلسل بات چیت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
روسی نائب وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ماسکو ضرورت پڑنے پر ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے عملی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
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