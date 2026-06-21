پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایرانی اور امریکی مذاکرات کا آغاز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران اور امریکا کے درمیان چار فریقی مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے بورگن اشٹوک ریزورٹ میں شروع ہو گئے ہیں۔
ایرانی وفد کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمدباقر قالیباف کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی بھی وفد میں شامل ہیں۔
ایرانی حکام کے مطابق وفد کی توجہ یادداشتِ تفاہم پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے پر مرکوز رہے گی۔
ایرانی حکام نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کا انحصار ابتدائی معاہدے کے تحت امریکا کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر ہے۔
امریکی وفد کی سربراہی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں جبکہ وفد میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی شامل ہیں۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ، ثالثی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔
قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بھی اس سفارتی عمل میں پاکستان کے ساتھ شریک ہیں۔
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