ایران اور جاپان کے وزرائے خارجہ میں اہم رابطہ، ایران۔امریکا امن معاہدے کا خیرمقدم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جاپانی وزیر خارجہ توشیمیتسو موتیگی نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی اسلام آباد مفاہمت کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے علاقائی بحرانوں کے حل کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا اور اس کی شقوں پر مکمل اور درست عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔
پیر کے روز ہونے والی ایک ٹیلیفونک گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے جاپانی ہم منصب نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اور اس سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے جاپانی ہم منصب کو معاہدے کی بنیادی شقوں سے آگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ اس پر عمل درآمد ایران اور جاپان کے درمیان اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔
جاپانی وزیر خارجہ توشیمیتسو موتیگی نے اسلام آباد مفاہمت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی بحرانوں کے حل کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل اور درست انداز میں عمل ہونا چاہیے۔
دونوں فریقوں نے آبنائے ہرمز سے متعلق امور اور مستقبل کے تعاون کے حوالے سے قریبی مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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