دشمن مذاکرات نہیں، صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، آیت اللہ احمد خاتمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران کے امام جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا ہے کہ ایران کو ایسے مخالفین کا سامنا ہے جو اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اس لیے ان کے ساتھ برتاؤ میں زمینی حقائق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم ایک نظریاتی اور اعتقادی معرکے کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ان کے بقول حق اور باطل کی اس کشمکش میں کامیابی بالآخر ایران اور اس کے عوام کا مقدر ہوگی۔
آیت اللہ خاتمی نے ملک بھر میں گزشتہ سو ایام کے دوران عوامی اجتماعات اور اسلامی نظام کے حق میں ہونے والی سرگرمیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے قومی یکجہتی اور استقامت کی مثال قائم کی ہے۔
انہوں نے ایرانی مسلح افواج کی کارکردگی کو بھی سراہا اور کہا کہ دفاعی قوتوں نے ملک کے دشمنوں، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، کو سخت اور مؤثر جواب دیا ہے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے زور دے کر کہا کہ دشمن نہ مذاکرات کی روح کو سمجھتا ہے اور نہ جنگ بندی کے تقاضوں کو، بلکہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجتا ہے۔
آپ کا تبصرہ