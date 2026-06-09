امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ہر معاملے میں یکساں نہیں، جے ڈی وینس کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بعض موضوعات پر یکساں مفادات یا نقطۂ نظر نہیں رکھتے، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور رابطہ کاری کا سلسلہ برقرار ہے۔
فوکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ہونے والی پیش رفت نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک طویل المدتی معاہدے کی راہ ہموار کی ہے۔ ان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تہران کے ساتھ ایک پائیدار معاہدہ ممکن ہے اور وہ خود بھی اس جائزے سے اتفاق کرتے ہیں۔
امریکی نائب صدر نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اصل اہمیت صرف تحریری شرائط کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ ایران ان پر کس حد تک عمل کرتا ہے اور ان کی نگرانی اور تصدیق کیسے کی جاتی ہے۔ سابق جوہری معاہدے کی ایک بڑی کمزوری مؤثر نگرانی اور تصدیقی نظام کا فقدان تھا۔
جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ اگر نیا معاہدہ طے پاتا ہے تو امریکہ اس کے نفاذ اور ایران کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں کی طویل المدتی نگرانی اور جانچ پڑتال کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔
انہوں نے یہ دعوی بھی کیا کہ ایران موجودہ حالات میں جنگ کے تسلسل کا خواہاں نہیں اور جاری مذاکرات میں سنجیدہ تجاویز پیش کر رہا ہے۔ وینس کے مطابق سفارتی عمل کے ذریعے تنازع کے حل کے امکانات موجود ہیں اور واشنگٹن اس راستے کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔
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