فلسطین کی آزادی تک جہاد کا سفر جاری رہے گا، جہاد اسلامی کا عہد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی تنظیم جہاد اسلامی نے اپنے سابق سربراہ رمضان عبداللہ شلح کی چھٹی برسی کے موقع پر فلسطین کی آزادی کے لیے مزاحمت کی پالیسی سے وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔
تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ رمضان عبداللہ شلح نے دو دہائیوں سے زیادہ عرصے تک انتہائی مشکل حالات میں تحریک کی قیادت کی، مزاحمت کے پرچم کو بلند رکھا اور فلسطینی جدوجہد کو صہیونی منصوبے کے مقابلے میں ایک مستقل راستے کے طور پر مضبوط کیا۔
بیان کے مطابق شلح فلسطین کے مسئلے کو صرف ایک قومی مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے وقار اور عقیدے سے جڑا ہوا معاملہ سمجھتے تھے اور امت کی تمام صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے متحد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
جہاد اسلامی نے زور دیا کہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات اس کے موقف کی درستگی کی نشاندہی کرتے ہیں اور فلسطین کی آزادی تک مزاحمت کا سفر جاری رہے گا۔
تنظیم نے اپنے بیان کے اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول اور فلسطین کی آزادی تک جدوجہد اور مزاحمت کا مشن جاری رکھا جائے گا۔
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