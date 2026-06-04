تہران میں عید غدیر کی عظیم الشان تقریب، کئی کلومیٹر پر رنگارنگ پروگرام+ تصاویر، ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عیدِ غدیر کے موقع پر تہران ایک بار پھر عقیدت، محبت اہل بیتؑ اور عوامی جوش و خروش کا مرکز بن گیا ہے، جہاں ’’کئی کلومیٹر پر مشتمل غدیری تقریب‘‘ کے عنوان سے ایک عظیم الشان عوامی جشن منعقد کیا جا رہا ہے۔
یہ تقریب میدان امام حسینؑ سے شروع ہو کر میدان آزادی تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں خاندان، نوجوان، بچے اور مختلف سماجی طبقات شریک ہیں۔ جشن کا مقصد واقعۂ غدیر کی یاد تازہ کرنا اور حضرت امام علیؑ سے تجدید وفاداری و بیعت کا اظہار کرنا ہے۔
تقریب کے راستے میں 2500 سے زائد عوامی موکب قائم کیے گئے ہیں جہاں شرکاء کے لیے کھانے پینے، ثقافتی سرگرمیوں اور مشاورتی خدمات کا انتظام کیا گیا ہے۔
منتظمین کے مطابق بچوں کے لیے وسیع تفریحی سرگرمیاں بھی رکھی گئی ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر مذہبی، ثقافتی اور سماجی پروگراموں کے لیے خصوصی اسٹیجز قائم کیے گئے ہیں۔
اس سال ملک بھر میں عید غدیر کی مناسبت سے 20 ہزار دیگوں میں کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور منتظمین کا کہنا ہے کہ خدمات اور پذیرائی کی مجموعی گنجائش تقریباً 50 لاکھ افراد تک پہنچ سکتی ہے۔
یہ تقریب ایران میں عید غدیر کی سب سے بڑی عوامی تقریبات میں شمار کی جاتی ہے اور ہر سال لاکھوں افراد اس میں شرکت کر کے اہل بیتؑ سے اپنی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔
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