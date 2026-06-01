  1. دنیا
1 جون، 2026، 10:57 AM

اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی کارروائیاں وسیع، عکا اور حیفا تک میزائل پہنچ گئے

اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی کارروائیاں وسیع، عکا اور حیفا تک میزائل پہنچ گئے

لبنان پر اسرائیلی زمینی و فضائی حملوں میں شدت آنے کے بعد حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں عکا اور حیفا سمیت شمالی علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں اضافے کے ساتھ ہی حزب اللہ نے اپنی جوابی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ عبرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کے حملے اب عکا اور حیفا تک پہنچ رہے ہیں، جو لبنان کی سرحد سے تقریباً 40 کلومیٹر دور واقع ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں نافذ نام نہاد جنگ بندی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ حزب اللہ کی کارروائیوں کا دائرہ اس حد تک وسیع ہوا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی تھی کہ شمالی مقبوضہ علاقوں عکا اور حیفا میں خطرے کے سائرن فعال کیے گئے تھے۔

دوسری جانب لبنان کے خلاف اسرائیلی زمینی اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں اب تک 3 ہزار 371 افراد شہید اور 10 ہزار 129 زخمی ہو چکے ہیں، جس کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔

News ID 1939496

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو