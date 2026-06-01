اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی کارروائیاں وسیع، عکا اور حیفا تک میزائل پہنچ گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں اضافے کے ساتھ ہی حزب اللہ نے اپنی جوابی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ عبرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کے حملے اب عکا اور حیفا تک پہنچ رہے ہیں، جو لبنان کی سرحد سے تقریباً 40 کلومیٹر دور واقع ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں نافذ نام نہاد جنگ بندی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ حزب اللہ کی کارروائیوں کا دائرہ اس حد تک وسیع ہوا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی تھی کہ شمالی مقبوضہ علاقوں عکا اور حیفا میں خطرے کے سائرن فعال کیے گئے تھے۔
دوسری جانب لبنان کے خلاف اسرائیلی زمینی اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں اب تک 3 ہزار 371 افراد شہید اور 10 ہزار 129 زخمی ہو چکے ہیں، جس کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
