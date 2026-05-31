ایرانی فضائی حدود میں ایک اور امریکی MQ-1 ڈرون تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے والے امریکی MQ-1 ڈرون کو فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔
سپاہ کے شعبۂ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج سے تعلق رکھنے والا یہ ڈرون ایرانی علاقائی پانیوں کے اوپر فضائی حدود میں داخل ہوکر مخاصمانہ سرگرمی انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرون کی نشاندہی ہوتے ہی سپاہ کے فضائی دفاعی نظام نے اس کی مسلسل نگرانی کی اور جدید زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے اسے فوری طور پر تباہ کر دیا۔
سپاہ کے فضائی دفاعی یونٹ نے خبردار کیا کہ ایران کی فضائی حدود، خصوصاً علاقائی سمندری حدود کے اوپر کا فضائی علاقہ، مکمل طور پر ایرانی کنٹرول میں ہے اور کسی بھی قسم کی دراندازی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ MQ-1 پریڈیٹر ایک بغیر پائلٹ کے چلنے والا امریکی فوجی ڈرون ہے جو عموماً نگرانی، جاسوسی اور اہداف کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ محدود حملے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔
