دشمن کے سامنے پسپائی ایرانی قوم کی ڈکشنری میں نہیں، باقر ذوالقدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کو اس وقت اتحاد اور یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جاسکے۔
تفصیلات کے مطابق محمد باقر ذوالقدر نے عوام کے نام اپنے پیغام میں دوٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ایران کی لغت میں ہتھیار ڈالنے یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایرانی عوام نے اپنی لازوال مزاحمت سے دشمن کو بے بس اور زمین گیر کر دیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی قوم کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج ملک کو ماضی کے مقابلے میں قومی اتحاد اور یگانگت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ امریکہ اور صیہونی دشمن کو اس محاذ پر بھی مکمل مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔
انہوں نے قومی اتحاد کو دشمن سے مقابلے کا ایک اور اہم میدان قرار دیتے ہوئے تمام طبقات پر زور دیا کہ وہ ہر اس بات اور عمل سے سختی سے گریز کریں جس سے صفوں میں انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہو، کیونکہ باہمی اتحاد ہی وہ واحد راستہ ہے جو ایران کو حتمی فتح کی منزل تک پہنچائے گا۔
