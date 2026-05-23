فرانس نے اسرائیلی وزیر ایتامار بن گویر پر ملک میں داخلے کی پابندی عائد کر دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانسیسی وزیر خارجہ ژاں نوئل بارو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے اطالوی ہم منصب کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے یورپی یونین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر برائے داخلی سلامتی ایتامار بن گویر پر پابندیاں عائد کی جائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ناقابل قبول رویے کی وجہ سے ایتامار بن گویر کے فرانس میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، خاص طور پر صمود فلوٹیلا کے کارکنوں کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ سلوک کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔
فرانسیسی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز بھی صمود فلوٹیلا کے مسافروں کے ساتھ برتاؤ پر احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا تھا۔
اس سے قبل اٹلی نے بھی اسی معاملے پر اسرائیلی سفیر کو طلب کیا تھا، جب کہ بن گویر کی جانب سے جاری ایک ویڈیو پر یورپی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق صمود فلوٹیلا کے گرفتار کارکنوں کے ساتھ مبینہ غیر انسانی سلوک اور تشدد کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف ردعمل میں اضافہ ہوا ہے۔
