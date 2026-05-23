اسرائیلی فضائی دفاعی نظام پر حزب اللہ کے مسلسل حملے، آئرن ڈوم کا ایک اور پلیٹ فارم تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کے دوسرے پلیٹ فارم کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
بیان کے مطابق یہ حملہ ہفتے کے روز ابابیل نامی ایک خودکش ڈرون کے ذریعے کیا گیا جس نے ہدف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا۔
حزب اللہ نے کہا کہ یہ کارروائی لبنان اور اس کے عوام کے دفاع، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور جنوبی لبنان کے دیہاتوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، جن میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ 23 مئی 2026 کی صبح مزاحمتی جنگجوؤں نے برانیت فوجی اڈے میں آئرن ڈوم کے دوسرے پلیٹ فارم کو نشانہ بنایا اور شدید نقصان پہنچایا۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی حزب اللہ نے اسی اڈے پر آئرن ڈوم کے ایک پلیٹ فارم کو نشانہ بنایا تھا۔
