آبنائے ہرمز کا مسئلہ 14 نکاتی ایجنڈے میں زیر بحث موضوعات میں سے ایک ہے، بقائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرنا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے میں گزشتہ دنوں کے دوران جن مسائل پر اختلاف رائے پایا جاتا تھا ان پر بات کی گئی۔
بقائی نے کہا کہ امریکہ کے متضاد مؤقف کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رجحان بدلے گا۔ نظریات قریب آچکے ہیں، لیکن معاہدے کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ کہ ہم کسی حل تک پہنچ سکتے ہیں۔
ایرانی وزارتِ خارجہ اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری سمجھتی ہے کہ ایران-عمان میکانزم ان کے مفاد میں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد تجارت کو اہمیت دینے والے تمام ممالک اس صورتحال کو سمجھیں گے، تاکہ ایک مؤثر طریقہ کار تشکیل دیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت میں زیر بحث موضوعات میں سے ایک ہے۔
