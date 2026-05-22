پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر تہران پہنچ گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک اہم دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں جاری ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے خطرات کو ٹالنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق، جنرل عاصم منیر کے دورہ تہران کا بنیادی مقصد ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ جاری تنازعات کا پرامن حل نکالا جا سکے اور جنگ کو ختم کیا جا سکے۔
تاہم، اس حوالے سے بعض حکام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے دورے اور ان کی موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی ابتدائی معاہدے یا فریم ورک پر اتفاق رائے حتمی ہو چکا ہے۔ فی الحال یہ دورہ فریقین کے درمیان مفاہمت کی فضا ہموار کرنے کی ایک اہم کوشش سمجھا جا رہا ہے۔
