  1. ایران
22 مئی، 2026، 9:59 PM

پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر تہران پہنچ گئے

پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر تہران پہنچ گئے

ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے اور اختلافات حل کرانے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں جنرل عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک اہم دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں جاری ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے خطرات کو ٹالنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق، جنرل عاصم منیر کے دورہ تہران کا بنیادی مقصد ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ جاری تنازعات کا پرامن حل نکالا جا سکے اور جنگ کو ختم کیا جا سکے۔

تاہم، اس حوالے سے بعض حکام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے دورے اور ان کی موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی ابتدائی معاہدے یا فریم ورک پر اتفاق رائے حتمی ہو چکا ہے۔ فی الحال یہ دورہ فریقین کے درمیان مفاہمت کی فضا ہموار کرنے کی ایک اہم کوشش سمجھا جا رہا ہے۔

News ID 1939389

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو