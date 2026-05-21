اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں پر خاموشی ختم کرے، امیر سعید ایروانی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کا تحفظ محض ایک انسانی مسئلہ نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ آج غزہ اور لبنان کی طرح ایران بھی غیر قانونی فوجی حملوں کی زد میں ہے، جس میں شہریوں اور بنیادی تنصیبات کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
ایروانی نے 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 40 دنوں تک جاری رہنے والی اس وحشیانہ جنگ میں شہری تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں، جو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے میناب کے شہر میں لڑکیوں کے ایک اسکول پر حملے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دیا، جس میں 168 سے زائد معصوم طالبات شہید ہوئیں۔
ایرانی مندوب نے افسوس کا اظہار کیا کہ سلامتی کونسل ایک مستقل رکن کی رکاوٹ کی وجہ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کی جانب سے ایران کو عصرِ حجر میں واپس بھیجنے، توانائی کے شعبے، اقتصادی ڈھانچے اور جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کی کھلی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی اشتعال انگیز زبان عالمی سطح پر ایک خطرناک روایت قائم کر رہی ہے۔
ایروانی نے زور دیا کہ امریکا، اسرائیل اور ان کا ساتھ دینے والے تمام ممالک کو ان ہولناک جرائم کی مکمل قانونی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ ایسے جرائم پر مجرموں کو چھوٹ دینا نہ صرف متاثرین کے ساتھ غداری ہے بلکہ یہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی ملک کو بین الاقوامی چارٹر کی خلاف ورزی اور شہریوں کو ہدف بنانے کے بعد استثنیٰ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو تنازعات کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں، جیسے کہ خودمختاری اور عدم مداخلت، کی پاسداری کرنا ہوگی۔
آخر میں، ایرانی مندوب نے واضح کیا کہ اسرائیل دنیا میں شہریوں کا سب سے بڑا قاتل ہے اور ایران کے جوابی اقدامات مکمل طور پر بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنے دفاع کے حق (Right to Self-Defense) پر مبنی ہیں۔ لہٰذا، ایران کے قانونی دفاعی اقدامات کو غیر قانونی قرار دینے کی کوئی بھی کوشش سیاسی، بے بنیاد اور قانونی جواز سے عاری ہے۔
