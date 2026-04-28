آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران سے دوبارہ مذاکرات کریں گے، فرانس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانس کے صدر امانوئل میکرون نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز پر مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ اس بات چیت کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی معمول کی حالت میں واپسی اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کو کم کرنا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، میکرون نے انڈورا کے دو روزہ دورے کے دوران کہا کہ وہ آبنائے ہرمز میں بحران کے حل کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل، گیس اور دیگر اہم سامان کی ترسیل عالمی معیشت پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور معمولی صورتحال میں واپسی ضروری ہے۔
میکرون نے مزید کہا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ بحران میں ملوث تمام فریقین کو بات چیت کے لیے راضی کرسکیں گے اور کشتیوں کی دوبارہ روانگی کے عمل کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔
انہوں نے اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے قیام اور لبنان میں جنگ بندی کی توسیع کو بھی مثبت اقدامات قرار دیا۔ تاہم، انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ جوابی ردعمل کو مثبت طور پر نہیں لیا جاسکتا اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشیدگی جلد ہی کم ہوگی۔
