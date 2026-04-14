اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کردیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اٹلی کی وزیراعظم جورجیا ملونی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کے معاہدے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
المیادین کے مطابق، ملونی نے اس اقدام کے ساتھ ہی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے پوپ پر حملے کے حوالے سے اپنی حمایت بھی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اس معاشرے میں سکون محسوس نہیں کر سکتیں جہاں مذہبی رہنما سیاستدانوں کے احکامات کے تابع ہوں۔
مزید برآں، جورجیا ملونی نے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنا ضروری ہے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز نہ صرف ایندھن کی فراہمی کے لیے اہم ہے بلکہ کیمیائی کھاد کی ترسیل کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے، لہذا فریقین کو اس کی حفاظت اور کھولنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔
آپ کا تبصرہ