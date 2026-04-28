روس اور ایران ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کے قابل اعتماد دوست ہیں، روسی وزیر دفاع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روس کے وزیر دفاع آندری بلوسوف نے کہا ہے کہ روس اور ایران ہر حالت میں ایک دوسرے کے حامی رہیں گے اور دونوں ممالک کا تعلق ہر صورتحال میں مستحکم رہے گا۔
تفصیلات کے مطابق، روسی وزیر دفاع نے بیشکک شہر میں ایرانی وزیر دفاع کے ترجمان جنرل رضا طلائینیک کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ روس ہر حال میں ایران کی مکمل خودمختاری اور جغرافیائی سالمیت کا حامی ہے اور ہر طرح کے تنازعات کو صرف اور صرف سفارتی ذرائع سے حل کرنے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ روس اور ایران ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہر ممکن اقدام کریں گے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات اور مفادات کی حفاظت کی جاسکے۔
ملاقات کے دوران جنرل رضا طلائینیک نے کہا کہ روسی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور موجودہ عالمی حالات پر بات کرنے کا موقع ملا۔
انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اہم قدم ہے۔
