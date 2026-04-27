روسی ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، صدر پوٹن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سینٹ پیٹرزبرگ میں ایران کے وزیرِ خارجہ سے ملاقات کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس ایران کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، اور دونوں ممالک یکساں طور پر اس شراکت کو آگے بڑھانے کے خواہشمند ہیں۔
انہوں نے کہا کہ انہیں گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب کا پیغام ملا تھا۔ انہوں نے وزیرِ خارجہ سے درخواست کی کہ وہ اس خط کے لیے ان کا شکریہ رہبر تک پہنچائیں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمنائیں بھی پہنچا دیں۔
روسی صدر نے کہا کہ ماسکو بھی تہران کی طرح تعلقات میں مزید وسعت چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے لیے نئے امکانات موجود ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ روس وہ تمام اقدامات کرے گا جو ایران اور خطے کے مفاد میں ہوں۔
انہوں نے ایرانی عوام کی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم اپنی حاکمیت اور آزادی کے تحفظ کے لیے شجاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔
آپ کا تبصرہ