پاکستان کی جانب سے ایران کے لیے اشیا کی ترسیل میں سہولت کے لیے نیا ضابطہ جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حکومت پاکستان نے ایران کے لیے سامان کی ترسیل کو مزید آسان بنانے کے مقصد سے ایک نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سرحدی تجارت کو روانی دینا اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے۔
وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلامیے کے مطابق یہ نیا ضابطہ "ٹرانزٹ آف گڈز تھرو پاکستان 2026" کے عنوان سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے تحت پاکستان کے ذریعے ایران تک سامان کی ترسیل کے طریقہ کار کو مزید منظم اور آسان بنایا جائے گا۔
یہ ہدایت نامہ پاکستان اور ایران کے درمیان 2008 میں طے پانے والے دوطرفہ بین الاقوامی سڑک ٹرانسپورٹ معاہدے کے دائرہ کار میں نافذ کیا گیا ہے، جس کا مقصد مسافروں اور مال برداری کی نقل و حرکت کو سہولت فراہم کرنا ہے۔
حکام کے مطابق نئے فریم ورک سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور سرحدی علاقوں میں معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔
