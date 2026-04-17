ایران کی میزائل اور ڈرون طاقت اب بھی برقرار ہے، امریکی اعلی عہدیدار کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی دفاعی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں میزائل اور خودکش ڈرون موجود ہیں جو علاقے میں امریکی افواج کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایران کے اتحادیوں نے بھی امریکی فوجیوں کے خلاف سیکڑوں کارروائیاں کی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق امریکی دفاعی انٹیلی جنس کے ایک اعلی اہلکار جیمز ایڈمز نے کہا کہ ایران کے پاس ہزاروں میزائل اور جارحانہ ڈرون موجود ہیں جو علاقے میں امریکی افواج کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔
ایڈمز نے مزید کہا کہ ایران کے اتحادیوں نے بھی جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی فوجیوں کے خلاف سیکڑوں آپریشنز انجام دیے ہیں، جو علاقے میں ایران کی اثر و رسوخ اور طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔
یہ اعتراف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ بارہا یہ دعوی کرتے رہے ہیں کہ ایران کی فوجی طاقت تباہ ہوگئی ہے اور وہ جنگ میں امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔
نئی امریکی انٹیلی جنس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کے کئی میزائل لانچ پلیٹ فارم جو نقصان پہنچے تھے، وہ مرمت کے قابل ہیں یا زیر زمین مقامات میں چھپائے گئے ہیں، جو ایران کی دفاعی تیاری اور قوت کو برقرار رکھنے کا ثبوت ہیں۔
